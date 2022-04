Nekfeu : un clip tourné en Belgique pour son retour ?

Selon des sources belges, Nekfeu aurait tourné un clip aux images époustouflantes à Charleroi.

par Team Mouv'

Depuis des semaines des rumeurs autour d'un retour, très attendu, de Nekfeu circulent. Le rappeur discret avait fait son apparition aux cotés d'Alpha Wann le 10 mars dans le cadre de la Saboteur Party puis s'est affiché de plus en plus : ces dernières, semaines, on a pu le voir au Bercy de Laylow , mais aussi à celui de Dinos au Zénith de Paris.

Aussi, on a récemment appris que Nek ferait potentiellement dans moins de deux mois un retour médiatique aux cotés d'Amine sur Twitch, un promesse qui fait suite au Z Event. De quoi espérer un retour imminent de l'auteur des Etoiles Vagabondes et un retour serait peut-être bien en vue. en plus de toutes ces actus et rumeurs... car Feu aurait tourné un futur clip.

Un clip tourné à Charleroi en Belgique ?

C'est ce que nous apprennent des sources belges, le journal Sud Info et le média Belgium Day FR, un potentiel clip de Nekfeu aurait été tourné un clip du coté de Charleroi en Belgique. Des images ont également été diffusées, dévoilant les premiers éléments du tournage : on y voit une voiture en train de brûler, pendant que des figurants lui assènent des coups :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Doums, son acolyte, avait teasé son prochain clip très récemment, faisant allusion à un featuring : peut-être s'agit-il de celui-ci ?

La discrétion du rappeur parisien fait qu'on ne peut rester que sur des suppositions et une grosse envie de croire que c'est bien un clip tourné pour un album signant son retour. En tout cas, les actus ont l'air de présager le comeback plus qu'attendu de Nekfeu.

Affaire à suivre...