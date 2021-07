Nekfeu : sorti en 2019, "LEV" est le dixième album urbain le plus vendu de… 2021

"Les Etoiles Vagabondes" fait encore des étincelles dans les charts 2 ans après sa sortie.

par Team Mouv'

Si Nekfeu ne nous a pas offert de nouveau projet depuis quelques années, il est pourtant actif en studio pour de nombreuses collabs : Laylow, Doums, ou encore prochainement Da Uzi . Mais finalement Nekfeu n'a même pas besoin de sortir d'autres albums pour continuer à rafler tous les records . Son dernier opus,Les Etoiles Vagabondes continue de toucher le public et fait encore partie des albums les plus vendus en France en 2021 .

Toujours au top

C'est dans une post Twitter que le média Midi/Minuit fait le point sur "les 10 projets urbains les plus vendus en France en 2021" . Dans cette rétrospective animée, on peut voir les albums de L'Ovni, SCH, Damso, ou Aya Nakamura s'affronter dans la course au sommet des charts . Mais direct on percute qu'il y a un projet qui ne bouge pas du top 10 : c'est celui du fennec . Pourtant ça fait maintenant plus de 2 ans que l'album est sorti . C'était en 2019, le 6 juin pour être précis, et on se souvient encore de son succès les premières semaines après sa diffusion .

Les Etoiles Vagabondes a d'ailleurs atteint les 700 000 équivalents ventes ce mois - ci et continu d'être l'un des albums français le plus streamé . Si le projet du rappeur du 14ème devient un classique, on aimerait bien se mettre sous la dent un nouvel opus . Mais pour l'instant on peut se réconforter avec ses multiples featurings .