Nekfeu : son producteur Diabi réagit à la rumeur de l’album "Apollo"

Diabi n'a pas manqué de réagir aux rumeurs concernant son pote Nekfeu.

par Team Mouv'

Si l'on sait que Nekfeu va bien grâce à la chanteuse Crystal Kay : "Nekfeu va bien, on s’appelle souvent, il écrit beaucoup, ne vous inquiétez pas, il est très heureux ! " . Ses fans scrutent toujours les possibles indices quant à un nouvel album depuis maintenant deux ans . Les étoiles vagabondes: Expansion était le dernier projet du rappeur du rappeur de Nice . Il y a quelques jours, une rumeur avait affolé les réseaux sociaux sur un possible album intitulé Apollo, et un récent tweet de son producteur Diabi a mis le feu aux poudres .

Juste une rumeur ?

Le producteur de son album Les étoiles vagabondes, Diabi, a tweeté hier 21 juin, un petit pic à propos du nom du possible album . "Quand même "Apollo", c'est vraiment le pire ,nom d'album possible . . . haha". Le beatmaker de Georgio et Alpha Wann, veut - il brouiller les pistes ? Selon la rumeur qui fait le tour du web depuis quelques jours, ce supposé projet devait sortir le 16 juillet . La date se rapproche et les fans ne tiennent plus en place et le silence de Nekfeu sur ses réseaux sociaux n'aide pas .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des fans en mode détective

Ce tweet de Diabi n'est pas passé inaperçu, et les internautes se posent mille et unes questions à propos du message caché derrière. En étant le plus optimiste possible, peut être qu'il y a vraiment un projet mais pas du tout avec ce nom . . . Pense - t - il vraiment ce qu'il dit ? Le "haha" n'est - il pas ironique justement ? Les fans analysent tout et il y a de quoi bien rire . Dans tous les cas on saura bientôt la vérité si le projet doit sortir en juillet . Le fans attendent le retour du rappeur de Paris Sud . Affaire à suivre .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix