Nekfeu repéré en studio avec un artiste algérien

Nekfeu aperçu aux côtés d'un artiste algérien lors d'une séance de studio.

par Team Mouv'

Ses faits et gestes toujours scrutés à la loupe par une fanbase qui n'attend que son retour, Nekfeu, toujours en déplacement en Algérie, a été cette fois-ci aperçu dans une story Instagram, en studio avec l'artiste algérien Faycel Sghir.

Un featuring en approche ?

De plus en plus présent dans l'actualité musicale, notamment de part son retour avec le S-Crew et leur nouvel album, Nekfeu fait une nouvelle fois parler de lui avec une nouvelle rumeur. Si les fans sont rapidement devenus fous après l'avoir récemment repéré en Algérie, à travers une story dans laquelle celui-ci écoutait du Vald, c'est cette fois-ci de nouvelles images qui enflamment la toile.

En effet, le fennec semble préparer quelque chose. Du moins, c'est ce que les fans déduisent mais surtout espèrent après l'avoir aperçu ce 31 mai au soir, en studio accompagné d'un grand nom du raï algérien, Faycel Sghir, très populaire au Maghreb.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Si le public attend désormais ce qu'il voit comme une future connexion entre les deux artistes, rien n'est encore joué et avec Nekfeu, il faut apprendre à être patient pour voir ses projets (s'il y a) se concrétiser.