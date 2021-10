Nekfeu pourrait réapparaitre pour un live posé sur Twitch

Amine a annoncé qu'une de ses donations pour le Z Event était un live avec Nekfeu et Doums.

par Team Mouv'

A l'occasion de l'arrivée du Z Event 2021, Amine ( plus connu sous le pseudo d'Aminematué ) , influenceur Twitch bien connu, a annoncé qu'une de ses donations serait un live avec Doums et Nekfeu, pourtant absent des médias depuis des années .

Une annonce plus que surprenante : Amine, twitcheur, twittos . . . incontournable et très populaire, a fait vibrer la planète rap en annonçant que son live pour le Z Event, qui aura lieu les 29, 30 et 31 octobre, pourrait donner lieu à une session avec Nekfeu et Doums . En effet, l'influenceur a partagé sur twitter les lots qu'il proposait en échange des streams pour le Z Event, un événement caritatif organisé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary . Pendant 50h, les streameurs s'affrontent en live afin de faire gagner de l'argent à l'organisation à des fins humanitaires .

Une promesse étonnamment réalisable

Ainsi, Amine a annoncé que s'il dépassait les 50 000 euros pendant l'événement, il ferait un live avec Nekfeu et Doums . Une annonce énorme, au milieu d'autres promesses éclectiques et intrigantes, comme un live dans un château hanté ou un autre avec Philippe Etchebest . Mais c'est évidemment l'annonce d'un potentiel retour du rappeur parisien qui a emballé les réseaux, et particulièrement les fans de rap .

En effet, Nekfeu est absent des médias depuis plusieurs années, et semble très distant des réseaux sociaux . Amine, qui promet un "live posé" avec Doums et ce dernier, réaliserait donc l'exploit de faire revenir le fennec sur le devant de la scène, la dernière apparition de celui - ci datant de la promotion de Tout nous sépare, en 2017 . Depuis, et même à l'occasion de la sortie de ses différents projets, Nekfeu a gardé le silence . Il s'était exprimé une seule fois, pour l'association Swane, dans un jeu de questions - réponses avec des enfants .

Amine l'a promis, et le palier semble étonnement accessible : ce live n'est même pas le plus gros cadeau proposé par l'influenceur, et on sait que les précédentes éditions ont rapporté entre 170 . 000 et plus d'1,5 millions d'euros . Alors, aura - t - on le droit à un petit couplet de Nekfeu sur Twitch ? Il est plus probable que ce dernier s'en tienne à une discussion "posée" comme l'a annoncé Amine, pour donner des nouvelles de lui avec Doums et le Twitcheur .

En attendant, tous les espoirs sont permis. D'autant qu'Amine insiste et a bien répété sur twitter : "vous inquiétez pas les goals seront fait si ils sont atteints". . . de quoi nous laisser pantois .