Nekfeu : "merci à mes ex pour les travaux, triple diamant..."

Nekfeu s'invite sur le nouvel album de Gros Mo et glisse quelques punchlines.

par Team Mouv'

Annoncé récemment, l'album de Gros Mo intitulé GROZO Social Club est désormais disponible sur toutes les plateformes. Accompagné de Youssoupha, Chilla, EDGE, Jok'Air, 3010 ou encore Ratu$, Grozo s'est également armé de Nekfeu sur Paradis Artificiel.

"Merci à mes exs pour les travaux"

Ce vendredi 6 mai signe le retour de Gros Mo dans le paysage rap français. Dévoilant son deuxième album GROZO Social Club, le rappeur nous régale tout au long de ses 14 morceaux, fort de featurings 5 étoiles, notamment avec Nekfeu.

Si tout le monde attend son retour en solo, le Fennec continue pour le moment d'enchainer les invitations pour les projets des autres, et ce n'est pas pour nous déplaire non plus. Après Spécial avec Laylow ou plus récemment Éléments 115 avec Jazzy Bazz, c'est cette fois-ci sur Paradis articifiels que Nekfeu rejoint Grozo pour un son love à la vibe très chaleureuse et planante, écrit sur une instru aux consonances presque latinos.

Mais pour le coup, ce n'est pas une hymne à l'amour que les deux rappeurs chantonnent mais bien ses dérives. Et à cette occasion, Nekfeu placera même une petite dédicace à ses exs "Merci à mes exs pour les travaux, triple diamant, maintenant j'vous laisse entre vous", qui l'auront assez inspiré pour obtenir 3 disques de diamant pour ses 3 albums. Mais la fin de la punchline, ne laisse rien présager de bon pour la suite de sa carrière... On espère qu'il ne faut pas la prendre au pied de la lettre.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix