Nekfeu explique pourquoi il n'a plus Instagram

Nekfeu donne l'explication de son absence sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général.

par Team Mouv'

Toujours aussi discret et absent des réseaux sociaux depuis plusieurs mois, Nekfeu est néanmoins au cœur de l'actualité avec le retour (imminent ?) du S-Crew avec un nouvel album que beaucoup de fans de rap français attendent.

On ne reverra plus jamais Nekfeu sur les réseaux sociaux

En déplacement en Algérie pour rencontrer des artistes algériens, le Fennek qui a quitté définitivement les réseaux sociaux au printemps 2020, a expliqué en un mot pourquoi il n'utilisait plus Instagram. C'est dans une story avec l'artiste Sofiane Aoumer que le prodige de 1995 a confirmé son rejet pour les réseaux sociaux : "je boycotte !" Mais ce n'est pas vraiment une surprise...

Scruté comme jamais par les comptes fans, Nekfeu semble vivre sa meilleure en Afrique, après le Burundi où il était en mission humanitaire, il a l'air de s'éclater en Algérie où il passe du bon temps et tape des sessions studio avec des artistes locaux. Loin des réseaux sociaux, Nek est épanoui comme jamais et on a hâte d'entendre ses couplets sur le prochain projet du S-Crew avec ses acolytes de toujours.