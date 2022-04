Nekfeu de retour en direct sur Twitch : Amine donne des nouvelles

Nekfeu devrait faire son retour médiatique prochainement au côté d'Amine sur Twitch.

par Team Mouv'

Nekfeu sur Twitch, c'est pour bientôt. Souvenez-vous en octobre 2021, lors du Z Event, le streamer et twittos bien connu sur les réseaux Amine (Aminematue sur Twitter) avait évoqué un live posé avec Nekfeu. Dans la liste de ses donations goals pour le Z Event, il avait promis un live Twitch avec Nekfeu et Doum's si il atteignait les 50 000 euros. Ce palier avait été atteint évidemment, mais depuis, on patiente avant le live. Et ce dimanche 3 avril, Amine a donné des nouvelles.

Un live dans moins de 2 mois

Suivi par plus de 860 000 personnes sur Twitch, Amine était en direct le 3 avril et en a profité pour évoquer ce live, grandement attendu par sa communauté et par les fans de Nekfeu. Même si il est resté très évasif, sans annonce de date précise, le streamer a expliqué que le live devrait se tenir dans moins de deux mois.

Cette annonce survient alors que Nekfeu s'affiche un peu plus ces dernières, semaines, on a pu le voir au Bercy de Laylow, mais aussi à celui de Dinos au Zénith de Paris. En attendant un nouvel album, peut-être...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix