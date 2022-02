Nekfeu : Amine confirme que son live Twitch avec le rappeur arrive bientôt

Un live posé avec Nekfeu devait avoir lieu comme promis par Amine et le streamer en a dit plus sur la tenue de cet événement.

par Team Mouv'

Souvenez - vous en octobre 2021 à l'occasion du Z Event, l'événement caritatif proposé par Zerator qui réunit chaque année des dizaines de streamers lors d’un gigantesque marathon au profit d’une association ( Action contre la faim en 2021 ) , le streamer et twittos bien connu sur les réseaux Amine ( Aminematue sur Twitter ) avait évoqué un live posé avec Nekfeu .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

En effet, le streamer avait promis dans ses donations goals pour le Z Event que s'il atteignait les 50000 euros, un live posé avec le rappeur disparu médiatiquement depuis quelques années ainsi qu'avec Doum's aurait lieu . Ce palier avait été atteint mais pas de nouvelles du live qui avait secoué les fans !

"C'est pour bientôt . Je peux pas dire plus que ça"

Mais pas de panique, lors d'un récent live, Amine a bien confirmé que le live promis aurait bien lieu et très bientôt en plus . Les choses ne sont pas clairement établies mais le streamer a déclaré : "Nekfeu c’est pour bientôt . Je peux pas dire plus que ça . C’est dans pas longtemps, pas non plus tout de suite, mais pas dans trop longtemps . En gros, c’est pas dans trois mois . C’est pour vous le dire, c’est pas dans deux mois, c’est pas dans trois mois"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Bon, on est rassurés de savoir que ça va se faire et on a hâte . En tout cas ça serait incroyable de revoir Nekfeu qui se fait extrêmement discret . Sa dernière apparition médiatique avait eu lieu pour la promotion du film Tout nous sépare sorti en 2016 et on a pu l'apercevoir dans le cadre de ses missions humanitaires notamment dernièrement au Burundi aux cotés de Moussa de l'ONG humanitaire Bani Street .