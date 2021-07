Nekfeu affole toujours les compteurs avec " Les Etoiles Vagabondes "

"LEV/Expansion" de Nekfeu continue d'accumuler un nombre impressionnant de streams !

par Team Mouv'

Sorti en 2019, l'album de Nekfeu intitulé Les Etoiles Vagabondes prend de plus en plus des airs de classique . Jusqu'à aujourd'hui, le 3ème album le plus écouté sur Spotify en France en 2020 est toujours autant streamé . Il vient même de passer la barre des 700 000 équivalents ventes… c'est ( vraiment ) énorme !

Une "Masterpiece" !

Dès la première semaine d'exploitation, tout tendait à prouver que Les Etoiles Vagabondes allait cartonner comme jamais . Platine en seulement 12 semaines LEV est double album complet et équilibré qui traverse visiblement très bien le temps. 700 000 équivalents ventes, à l'heure actuelle, c'est une consécration :

Le retour de Nekfeu ?

Récemment, Nekfeu a repris le micro le temps d'un son en collab' avec son frérot de L'Entourage Deen Burbigo. Ce dernier vient de dévoiler son EP intitulé OG San qui comporte le titre Agent Orange feat Nekfeu . Les fans sont impatients de revoir le Fennec reprendre le mic : un rumeur parle même de la sortie d'un mystérieux projet intitulé Apollo du rappeur parisien pour juillet 2021 . . . il est permis de rêver ! Même si le producteur de Nekfeu ne semble pas emballé .