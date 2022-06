Naza : "Je kicke, je suis pas Vianney"

Naza régale avec le premier extrait de son nouveau projet "B.I.G DADDY".

par Team Mouv'

Après avoir annoncé la B.I.G DADDY mixtape avec la cover et la date de sortie (24 juin 2022) puis sa tracklist avec un gros casting avec Harounstar, Negrito, Soolking, Fally Ipupa, Hornet La Frappe, Koba LaD et Da Uzi, Naza nous balance le premier extrait de sa mixtape à savoir le titre OG.

"Je kicke, je suis pas Vianney"

Naza revient fort avec ce tout premier extrait sur lequel on peut l'entendre kicker sale sur une prod bien entrainante et rythmée. Le big daddy a prévenu : "je kicke, je suis pas Vianney" en référence à l'artiste de variété française et ça fait plaisir à entendre. Très fort pour nous ambiancer, Naza est aussi déter à rapper et on a hâte d'entendre les 15 autres titres qui s'ajouteront à sa mixtape

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 24 juin prochain pour découvrir B.I.G DADDY.