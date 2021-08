Naza crée une playlist "participative" pour ses fans

Naza invite ses fans à participer à la création de sa playlist.

Naza est proche de ses fans, ils peuvent suivre son quotidien à coup de story sur les réseaux sociaux . Il a récemment eu la super idée de lancer une playlist participative pour ses fans. Un sorte de jeu à la sauce Tinder où il faut swiper les hits de Naza !

Swipe ou pas swipe ?

C'est dans un post Instagram publié le 19 aout 2021 que Naza a annoncé le lancement de sa "grosse playlist d’été" participative. Il indique en légende : "Je compte sur vous pour m’aider à inclure les meilleurs titres pour s’ambiancer au soleil, toujours de façon joviale et capricarolesque" .

Pour s'amuser à créer cette playlist il suffit de cliquer sur le lien dans sa bio Instagram . Après l'internaute est direct dirigé vers une interface bleue ciel avec la tête de Naza en plein milieu et où l'on peut swiper les nombreux hits du rappeur de Creil selon ses goûts. Alors on swipe right ou left son dernier single KSM ?

