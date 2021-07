Naps : un fan trouve son adresse et lui demande un autographe

C'est officiel, Naps n'est plus tranquille nulle part !

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par l'artiste lui même, Naps était visiblement entrain de profiter pleinement de sa kiffance dans une jolie résidence ensoleillée et tranquille . . . enfin pas si tranquille que ça puisqu'un fan est venu le solliciter jusque dans son jardin !

C'est la stalkance !

À l'image, Naps apparait comme on le connait : détendu sous le soleil . Sauf qu'au fond de son beau jardin, on peut apercevoir ce qui ressemble vaguement à un disque de diamant brandi entre deux sapins . . . un fan sauvage apparait ! Heureusement, le rappeur est dans un bon délire et va tout sourire à la rencontre de son admirateur si déterminé .

Il fallait oser !

Naps décide alors de se lever pour comprendre ce qu'il se passe . . . une fois arrivé au niveau du fan, il hallucine et ne parvient pas à retenir son rire : "Single de diamant, la KIFFANCE !" crie l'intrus, "Okey okey, tu mérites, j'arrive !" s'amuse Naps qui n'en revient pas . Au final, le fan repartira avec son single de diamant dédicacé par Naps en personne . . . et il a même une vidéo pour certifier que l'autographe est vrai !