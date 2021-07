Naps et Rohff rappent "En mode" en showcase et c’est le feu

De retour en showcase depuis la réouverture des boites de nuit, Rohff et Naps sont en feu !

Voilà une vidéo qui a de quoi nous faire oublier la pluie : Rohff et Naps ont été aperçus en plein turn - up lors d'un showcase de Rohff en boite de nuit à Marseille . Sur cette vidéo repérée par le média spécialisé Midi/Minuit sur Twitter, les deux rappeurs reprennent côtes à côtes le classique En Mode. Et le public est en folie !

En mode kiffance

Le titre En Mode est extrait du 4ème album studio de Rohff intitulé Au - delà des limites paru en 2005 . Au fil du temps, ce morceau est rapidement devenu un classique du répertoire de Roh2f et il popularisera même l'expression "en mode . . . " aujourd'hui couramment utilisée . A voir avec quel entrain Naps se lance dans la reprise du hit, on comprend que comme beaucoup d'entre nous, il a saigné le hit avec appétit . Le public en plein turn - up se rend à peine compte de ce qui se passe tant l'ambiance est hors de contrôle . . . après des mois de fermeture imposée, ça doit faire beaucoup de bien ! En plus, YL et A2L étaient de la partie, alors que demande le peuple ?

Naps et Rohff, la fusion ultime ?

Si ce n'est pas déjà dans les tuyaux, on pourrait peut être apprendre prochainement qu'une connexion entre Rohff et Naps se prépare ? En tous cas les deux artistes semblent parfaitement s'accorder micro à la main . Depuis l'immense succès de la Bande Organisée de Marseille et également avec le carton de son titre La Kiffance, Naps rayonne . Rohff de son côté est toujours très actif sur l'instrumentale. Vu l'ambiance de ses showcases le vétéran de la Mafia K'1 Fry semble plus que jamais avoir envie de rapper !