Naps réagit aux accusations de viol : "Ça salit mon nom, alors que je n’ai rien fait"

Naps réagit aux accusations de viol et nie tous les faits sur ses réseaux sociaux.

Naps fait l'objet d'une enquête pour l'accusation de viol d'une jeune femme de 20 ans . Le parquet de Paris a ouvert une enquête le dimanche 3 octobre . Depuis le rappeur s'est prononcé et nie en bloc l'accusation .

"j’ai rien fait"

Ce 6 octobre 2021 Naps a publié un texte sur Instagram pour démentir l'accusation de viol dont il fait l'objet qu'il qualifie de "rumeurs qui circulent et re circulent" . Naps affirme ce qui suit : "__ça salit mon nom alors que j’ai rien fait" .

Alors que Franceinfo a confirmé qu'une enquête est ouverte auprès du Parquet de Paris, il nie : "je n'ai même pas été contacté par la police je sais même pas de quoi il s'agit en vrais . Bref voilà"

Il ajoute : "Je conteste évidemment l'ensemble des faits allégués. Je peux pas laisser faire et vais charger mon avocat de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse . Okay"

Le rappeur marseillais affirme les propos suivants : "__Clairement ça cherche à le nuire avant la sortie de Best Life mais la justice fera son travail avec lui quand ils l'appelleront, et on lâche rien . J'vous aime rdv le 8 octobre" .

