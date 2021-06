Naps : "La kiffance" est certifié single de diamant

Naps continue sur sa percée avec le hit de l'été “La kiffance”.

par Team Mouv'

Déjà au sommet des charts, son hit La kiffance n’en finit pas d’ambiancer toute la France. Tiré de son album “Les Mains faites pour l'or” le succès de son single prouve qu’il porte bien son nom .

Naps l’avait prédit il y a plus d’un mois lorsque son morceau était disque platine : "Sa sent le diamenté" . C’est chose faite, sorti le 26 février 2021, La kiffance est maintenant certifié disque de diamant . Le rythme ensoleillé signé Zeg P est parfait pour profiter du début de l’été et touche un public assoiffé de bonnes ondes . Le clip enregistré au cœur de la cité Phocéenne aux côtés de Jul a dépassé les 39 millions de vues sur Youtube et place le rappeur du quartier d’Air - Bel en tête .

Le single a inauguré la sortie de l’album Les Mains faites pour l'or où Naps s’est entouré de Soolking, Le Rat Luciano, Zaho, Manolo & Kalif Hardcore . Les morceaux suivants Sans Limites avec JUL ou encore La Danse des Bandits en featuring avec SCH ont trouvé le chemin vers le succès .

Si on ne peut toujours pas "faire le tour d'la Thaïlande en 500 Yamaha", le retour des températures estivales donne envie de se faire plaisir et de danser sous le soleil avec La kiffance.