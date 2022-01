Naps : "La Kiffance" a été le morceau le plus écouté le soir du 31

Le titre phare de Naps, "La Kiffance", a battu tous les records pour le réveillon.

Naps et son fameux titre La Kiffance ne cessent de nous faire danser ! Le titre, qui avait marqué l'hiver 2021, a été le plus écouté en France pour le réveillon du nouvel an.

La Kiffance fait toujours autant kiffer

A l'occasion de cette nouvelle année, les plateformes de streaming Deezer et Spotify ont dévoilé le top des sons les plus écoutés pour le 31 décembre. Et le grand gagnant de cette soirée, c'est Naps : son titre La Kiffance a été le plus écouté sur les plateformes entre le vendredi à 23h55 et le samedi à minuit 15. C'est donc sur le refrain de "la petite France" que les Français se sont dandinés pour accueillir 2022.

Dans le top, Naps est rapidement suivi de musiques urbaines, tels que le classique Bande Organisée : il semblerait que les titres phares des dernières années aient été largement plébiscités pour fêter ce réveillon. Si Jul et Naps ont donc bien ambiancé les Français, ceux-ci semblent cependant très attachés à leurs habitudes : on retrouve des titres classiques comme J'irai où tu iras de Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, le classique J't'emmène au vent de Louise Attaque ou encore Partenaire particulier.

Un réveillon particulier avec le covid, mais qui confirme que le rap et les musiques urbaines sont de plus en plus populaires et se hissent ainsi dans les sommets des classements : ont également été streamés massivement les titres Jefe, de Ninho, ou encore Best Life, de Naps et Gims.

