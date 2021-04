Naps et SCH s'enjaillent et font "la danse des bandits" dans leur nouveau clip

Naps invite SCH sur le clip "La Danse des bandits".

Propulsé ( de nouveau ) tout en haut du rap français grâce notamment au phénomène 13' Organisé, Marseille brille comme jamais depuis plusieurs mois et ses rappeurs nous régalent .

C'est Marseille bébé !

On pense évidement à Jul et SCH, chefs de file du "nouveau" rap marseillais, qui ont chacun sorti des projets très récemment, mais il y a aussi Naps qui livre ce vendredi 2 avril son nouvel album intitulé Les mains faites pour l'or. Un projet ensoleillé et festif qui arrive au bon moment et qui risque de redonner le sourire à pas mal de gens . Sur cet album, le rappeur marseillais a invité SCH, Soolking, Zaho, Kalif Hardcore, Le Rat Luciano, Manny et JuL sur ces 27 titres . C'est d'ailleurs la collab avec le S qui nous intéresse car elle est accompagnée d'un joli clip sorti le jour de la sortie de l'album . Le concept est simple pour ce clip La danse des bandits : de l'enjaillement aux max avec de la bonne bouffe, des yachts, des filles et du soleil . . . à Marseille bébé ! La réalisation a été confiée aux talentueux Kub et Cristo .

Vivement l'été !