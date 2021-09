Naps dévoile la tracklist de son nouvel album avec des gros feats

Naps vient de balancer la liste des morceaux et des feats présents sur son futur album prévu dans quelques jours.

Naps collectionne les records avec son dernier album Les mains faites pour l'or et son hit La Kiffance . Ce vendredi 10 septembre, il continuera sur cette belle lancée et prévoit la sortie de Best Life son prochain projet . Pas le temps de gamberger, il vient d'ailleurs de dévoiler la tracklist et les featurings ont de quoi faire plaisir !

Une future machine à hits

Le rappeur de Marseille nous a déjà teasé son futur projet en partageant la cover de Best Life sur Instagram . À quelques jours de la sortie, il balance ce 5 septembre la tracklist de son album composé de 19 titres . Au menu : un featuring étonnant avec Wejdene sur le futur morceau Chiron et un autre avec tous ses gatés : l'Ovni, SCH et Kalif Hardcore .

La liste s'allonge avec une autre collab' aux côtés de Gims sur le titre éponyme Best Life__ . L'interprète de La Kiffance souligne que le single avec Ivory, un talent de son label Ok Many Industrie, n'est pas mentionné dans la tracklist . L'album prévu pour vendredi 10 septembre risque de bien tourner sur les plateformes de streaming !

