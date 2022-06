NAPS dévoile la tracklist de son album "La TN" avec des gros invités

NAPS nous fait rêver avec la tracklist complète de son prochain album.

par Team Mouv'

Quelques mois après la sortie de son album Best Life, le rappeur marseillais a annoncé son grand retour avec La TN (Team NAPS). À quelques jours de cette nouvelle sortie, il vient de dévoiler le tracklisting complet de l'opus, avec une très belle liste d'invités.

Casting XXL sur La TN

Sur cet album, NAPS nous propose 19 nouveaux morceaux, dont La Maxance, qui cartonne déjà sur les plateformes et sur YouTube. Le casting sur l'album est puissant, puisque le rappeur a fait le choix d'invités des gros noms. On retrouvera Gazo, Khalif Hardcore (à 3 reprises), Morad, Alonzo, SCH, Dadju ainsi que Kaaris et Kalash Criminel.

Découvrez la tracklist ci-dessous.

La Maxance Vamos (feat Gazo) Sensas Ma best (feat Kalif Hardcore) Faut s'tailler (feat Kalif Hardcore) Bogota (feat Morad & Alonzo) Diadia Qnqs 4 anneaux gris (feat Kalif Hardcore) Target Rooftop Dreamlife (SCH) La Pyra Devant la mer Critikal Bouillant La mala VVS (feat Kaaris & Kalash Criminel) G700 (feat Dadju)