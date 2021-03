Naps balance le clip ultra énergique "Sans limites" ft Jul

Naps nous dévoile un nouvel extrait de son album à venir "Les mains faites pour l'or" : "Sans limites", feat le seul et l'unique Jul.

par Team Mouv'

Le 2 mars, Naps nous dévoilait le clip plein de bonne humeur La kiffance, extrait de son albumLes mains faites pour l'or qui sortira pas plus tard que le 2 avril. Mais en attendant, le rappeur marseillais vient de nous balancer un tout nouvel extrait, le clip Sans limites en featuring avec un invité de taille .

Un concentré de bonne humeur

En effet, ce n'est autre que la zone en personne, Jul, qui rejoint Naps pour ce morceau et pour le clip qui l'accompagne . Dans celui - ci, les deux collègues parlent des filles qui leur tournent autour. On peut même en suivre quelques unes qui, au fil des plans, enchainent les sales coups envers Naps et Jul ( à base d'explosion de govas luxueuses, de plans alambiqués pour les faire suivre . . . ) .

Au niveau de la musique, les deux marseillais se donnent la réplique sur une instru pleine d'énergie, tantôt posés sur des scooters à néons, tantôt foulant les tapis rouges, vivant leur meilleure vie quoique toujours observés de loin par ces jeunes femmes . Le résultat de ce morceau clipé est dans la même veine que celui du son La kiffance : un concentré d'énergies positives.

On a hâte de découvrir l'album ( qui est déjà dispo en précommande) le 2 avril !