Naps annonce que son album est prêt

Naps a régalé son public avec ses derniers albums Best Life et Les mains faites pour l'or sortis en 2021 avec les hits Best Life (repris d'ailleurs par les phénomènes Drismer et PCN) ou encore La Kiffance. Et la suite semble arriver c'est en tout cas ce que le marseillais a annoncé sur ses réseaux sociaux.

"L'album est prêt surveiller le ciel"

En effet, celui qui a également participé au succès des projets de son poto JuL à savoir Bande Organisé et Le Classico Organisé, a encore du nouveau à délivrer à son public et c'est vraisemblablement prêt. Il a déclaré : *"OKAY OKAY !!! L'ALBUM EST PRET … SURVEILLER LE CIEL"*

On ne sait pas quand le projet sortira mais on imagine qu'il voudra ambiancer la période estivale avec des sons de l'été.

Naps sera également présent sur le projet de Soolking à venir le 27 mai.