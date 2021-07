Naps annonce que son 8ème album est terminé

Naps ne s'arrête plus et annonce l'arrivée d'un futur album.

par Team Mouv'

Alors même que son single La kiffance raffle tous les records, Naps a déjà pris le temps de gamberger sur un nouvel album et l'annonce haut et fort sur ses réseaux sociaux . La réussite de son dernier album Les mains faites pour l'or met un peu la pression pour le prochain ! Comme il le dit dans Mouv Rap Club, ses fans et même sa grand - mère le suivent de près .

Un nouvel album déjà prêt

Naps aime faire plaisir à ses fans impatients, à peine son dernier projet sorti en février 2021 qu'il annonce un huitième opus ! Le rappeur originaire de la cité Phocéenne a partagé sur Instagram la bonne nouvelle . Naps n'est pas du genre à faire le mystérieux et a déjà balancé le nom de son projet . Il s'appelle : Best Life . Pour le coup ça correspond bien au rythme de vida loca que le rappeur vit depuis ses récents succès .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



S'il n'a pas donné de précision sur la date de sortie, le hashtag "tictac" nous fait comprendre direct qu'on aura pas à attendre bien longtemps . Naps va t'il encore atteindre des sommets avec ce 8ème album ? C'est sûr qu'avec son single La Kiffance, le morceau le plus streamé de l'année sur Spotify, le rappeur a déjà placé la barre très haut .