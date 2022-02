Nahir annonce son premier album

Nahir s'entoure d'invités de taille pour son premier album.

par Team Mouv'

Alors qu'il sortait sa première mixtap**e Intégral le 5 mars 2021, Nahir vient d'annoncer sur Instagram la sortie de son premier album, sobrement intitulé *RIHAN*** et disponible le 11 mars prochain.

Nahir devient RIHAN

Avec Intégral, sa première mixtape sortie en mars dernier, Nahir annonçait déjà la couleur de ses ambitions dans le rap game. En effet, la signature d'AWA Gang s'était déjà convenablement entouré pour un premier projet puisqu'il était accompagné de RK, ISK, Freeze Corleone, Imen Es, Gradur, Frenetik mais encore Hornet La Frappe. Aussi à l'aise quand il s'agit de faire dans la mélodie que quand il s'agit de kicker sale, Nahir a déjà prouvé l'étendue de son talent. Celui qui a inscrit ses morceaux dans un registre plutôt mélancolique a également posé pour le Classico Organisé aux côtés de gros noms comme SCH, Sofiane, Jul ou encore Alonzo et pourtant, il s'est remarquablement bien distingué puisqu'il a littéralement découpé l'instru.

Presque un an après, le rappeur vient d'annoncer son retour en solo avec un premier album studio prévu pour le 11 mars 2022. C'est sur Instagram que le rappeur de Bobigny a dévoilé la date et la tracklist. Une fois de plus, il s'entourera comme il se doit puisque RIHAN proposera 17 morceaux dont des featurings avec Freeze Corleone, Lacrim, Dajdu et Alonzo.

Pour un premier album, il s'annonce totalement bouillant.