Mouv' en direct du Printemps de Bourges : les 20 et 21 avril 2022

On te donne rendez-vous pour Mouv' Actu Soir et Mouv' Rap Club les 20 et 21 en direct du Printemps de Bourges.

par Team Mouv'

Cette semaine, Mouv’ délocalise son studio au Printemps de Bourges. À cette occasion, Mouv’ Actu Soir et Mouv’ Rap Club sont à retrouver dans un format inédit avec du live, des interviews et des invités afin de faire vivre aux auditeurs les coulisses du festival.

Le programme :

Mercredi 20 avril

Bintilly et Geoffrey seront en direct et accueilleront dans Mouv' Actu Soir, les artistes féminines Eesah Yasuke, Bianca Costa et Laeti.

Geoffrey et Bintily pour Mouv' Actu Soir ©Radio France

Jeudi 21 avril

Pascal Cefran, Laure Fornier, Ismaël Mereghetti et DJ Serom recevront, le directeur du festival Boris Vedel, les rappeuses Elkoz et Zinee, le compositeur et pianiste Sofiane Pamart ainsi que le rappeur et producteur Josman dans Mouv’ Rap Club.

Pascal Cefran, DJ Serom, Ismaël Mereghetti et Laure pour Mouv' Rap Club ©Radio France

Le Printemps de Bourges aussi' sur tes réseaux sociaux