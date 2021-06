Mokobé se mobilise pour reloger des habitants de Vitry

Mokobé du 113 se mobilise une nouvelle fois pour sa ville et vient en aide à des résidents de Vitry dans le besoin.

Après une belle carrière dans le rap, Mokobé du 113 aujourd'hui en retrait de la scène musicale, se consacre à rendre un peu de bonheur et d'humanité autour de lui et particulièrement pour Vitry, sa ville qu'il affectionne . En janvier de cette année déjà, il organisait un marché solidaire pour les habitants de Virty - sur - seine en partenariat avec une association .

Une belle victoire

Cette fois ci, le rappeur engagé a partagé un autre moment fort pour sa ville : après des mois de lutte et de patience, les résidents d'un foyer d'accueil à Vitry vont pouvoir être relogés vers une résidence sociale. Un combat dont Mokobé est très fier car il a contribué à rendre à des hommes et des femmes une vie plus digne . Voici le communiqué que l'on pouvait lire accompagné d'une photo postée sur son compte Instagram dans laquelle il pose entouré des résidents pour qui il s'est mobilisé :

"BELLE VICTOIRE ! Nous avons depuis des mois rencontré les résidents du Foyer des Ardoines de Vitry et l’Adef concernant le passage du foyer à la résidence sociale . La résidence sociale est quelque chose de nouveau pour nos tontons nos aînés du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, de la Mauritanie de la Guinée et même du Congo . . . "

Merci pour toutes vos bénédictions l’émotion était palpable et c’est pour moi une fierté d’avoir pu vous accompagner

C'est une belle leçon d'humilité et de solidarité que donne Mokobé par son investissement dans le cœur et le quotidien des habitants de sa ville .