Mokobé réagit à la vidéo d'Emmanuel Macron giflé

La vidéo a choqué de nombreux rappeurs dont Mokobé.

Ce jeudi 10 juin, l'auteur de la gifle infligée au Président de la République, Damien T . , a été déféré en comparution immédiate . L'homme était placé en garde à vue depuis mardi pour « violences sans incapacité sur personne dépositaire de l'autorité publique » . Damien T . a reconnu « avoir porté un coup au chef de l'Etat et avoir prononcé des paroles dénonçant la politique », indique le parquet de Valence .

Son geste a été capturé dans une vidéo virale et Mokobé n'a pas attendu pour la partager et la commenter sur Facebook . Selon le fondateur du 113, cet acte envers un le chef du gouvernement français est inadmissible : "Yiiiiii mais qui a osé gifler le président de la république Française Macron comme un enfant 😵 on ne gifle pas un président" .

Dans cette séquence on voit Emmanuel Macron se faire gifler par l'homme de 28 ans à la sortie d'un lycée de Tain - L'Hermitage, dans la Drôme . L'homme passionné de l'époque médiévale a lancé au même moment un "A bas la Macronie". L'extrait a fait le tour des réseaux sociaux, les réactions ont été instantanées et notamment dans le monde du rap .

JoeyStarr et La Fouine on aussi commenté la vidéo virale

La scène rap française s'est emparée du buzz avec un ton plutôt humoristique . Le rappeur à la voix rauque, JoeyStarr a posté sur son compte Instagram la vidéo avec en légende : "La vie a toujours le dernier mot paraît il ( . . . ) Ah bah là tu vas voyager sur la toile président ." Le membre du groupe mythique NTM a ajouté des hashtags dont # doucefrance et # lemondedaprescepetitcoindeparadis . On reconnait bien le fameux ton piquant de JoeyStarr .

Comme lui, La Fouine a ironisé ce geste sur TikTok, une gifle qui notons - le conduira Damien T . devant le tribunal . Fouiny s'est mis en scène au son de La Ligue des Champions imitant l'auteur des faits à son arrivée plutôt triomphante dans la prison de Fleury - Mérogis .

