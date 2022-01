Moha MMZ sort son premier album solo

Le membre du groupe MMZ, Moha, a dévoilé ce vendredi 21 janvier son premier projet solo.

par Team Mouv'

En octobre 2021, Moha de la MMZ annonçait son arrivée sur la scène du rap français en solo avec la sortie de son album Euphoria et c'est ce vendredi 21 janvier que le rappeur nous a dévoilé son premier projet solo.

Un premier projet solo pour Moha

En octobre dernier, Moha MMZ dévoilait le clip de son single Mon bébé dans lequel il annonçait au début du visuel la sortie de son premier projet en solo intitulé Euphoria. C'est en ce 21 janvier que celui-ci est enfin disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Après que Lazer, deuxième membre du groupe MMZ, a lui aussi lancé sa carrière en solo en juillet 2021 avec son premier EP *Zéro pression, c'est au tour de Moha de s'illustrer individuellement. En effet, celui qui a déjà sorti plusieurs singles depuis 2020 dont 4 en 2021 avec Mode, Pourri dans l'âme, Mon bébé ou encore Omerta n'a pas fini d'envoyer du lourd. Le rappeur a même teasé son projet jusqu'au 20 janvier, un jour avant sa sortie, avec le reveal d'un des titres de l'album intitulé Cauchemar* et de son clip.

Avec ce premier album, le membre du groupe proche de PNL commence fort et nous dévoile 14 morceaux dont deux en featurings. On retrouve notamment Zed sur le titre Galères mais aussi le groupe d'Ivry-sur-Seine DTF, proche de MMZ et PNL, pour l'accompagner sur Vibes.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Entremêlant le rap à la mélodie, Moha MMZ nous envoie son premier souffle dans un album qui reste toujours fidèle à sa musique et au registre qui le caractérise.