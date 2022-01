Moha MMZ encense Orelsan : "il a une super plume"

Dans une vidéo pour Interlude, Moha MMZ a réagi aux chiffres de vente de l'album "Civilisation" d'Orelsan.

par Team Mouv'

Moha MMZ continue sa promo après la sortie de son album EUPHORIA. Ayant été l'invité d'Interlude, le rappeur du 91 a réagit à l'actualité et a notamment validé les chiffres de vente de Civilisation d'Orelsan.

"C'est incroyable"

Alors qu'il sortait son premier album en solo le 21 janvier dernier intitulé EUPHORIA, Moha MMZ a été l'invité d'Interlude dans une vidéo publiée le 24 janvier. Le rappeur proche de PNL a réagi à un article indiquant "Orelsan : "Civilisation" est l'album le plus vendu de 2021 en France".

Révélant ne pas vraiment écouter le rappeur caennais si ce n'est par curiosité, Moha reste quand même subjugué par l'exploit d'Orel et souligne son talent dans l'écriture de ses morceaux "Félicitations à lui. J'écoute pas vraiment du Orelsan, ça me parle moins. Je vais écouter du Orelsan pour voir ce qui se fait parce que j'écoute tout, je suis curieux, et donc je vais écouter ses textes, il a une super plume" avant de relever le mérite de l'artiste "Quand il y a beaucoup de travail derrière et qu'il y a du talent, pour moi c'est mérité."

Mais l'ancien membre du groupe MMZ n'a pas pu s'empêcher de citer le nom des deux ovnis du groupe PNL, avec qui il est très proche. En effet, le rappeur des Tarterêts regrette que le record anciennement détenu par les deux frères ait été battu par Orelsan et indique "je pense que si les deux ovnis décident de revenir, ça va se batailler".

Une chose est certaine, on aimerait bien voir ça.