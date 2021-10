Moha MMZ annonce son premier album dans le clip "Mon Bébé"

Moha MMZ annonce enfin le premier album de sa carrière "Euphoria" prévu pour janvier 2022.

par Team Mouv'

Moha de la MMZ vient de sortir son tout nouveau clip, intitulé Mon Bébé, et c'est au début du visuel qu'il en a profité pour annoncer la sortie de son premier album solo . Celui - ci s'intitule Euphoria et verra le jour le vendredi 21 janvier 2022. Après avoir sorti quelques titres en solo, comme Paranoïack, Pourri dans l'âme, Andale ou MODE, Moha passe à la vitesse supérieure avec l'annonce d'un album et la sortie du single Mon bébé.

Ce nouveau titre est accompagné d'un clip réalisé par Yonatan Griffon, Romain Negrichi et Moha lui - même . Dans la vidéo, on découvre l'artiste avec son bébé, on le suit dans ses aventures, et dans les moments qu'il passe avec la femme avec qui il partage sa vie .

Le clip est à découvrir ci - dessus, en attendant l'album Euphoria.

