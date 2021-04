Moha la Squale sort de son silence concernant les accusations d'agressions sexuelles

Moha La Squale est actuellement ciblé par 5 plaintes pour violences et séquestrations.

par Team Mouv'

Alors que depuis des mois, Moha la Squale est accusé d'avoir séquestré et violenté au moins 5 jeunes femmes, le rappeur de La Banane à Paris vient de briser le silence .

Du texte et de l'image

Jusqu'ici muet ( ou presque ) sur ces accusations ( qu'il niait via son avocat ) , le rappeur vient de publier une série de message à l'attention de son public . Dans 3 tweets successifs, il continue de se dédouaner et nie en bloc les accusations des jeunes femmes .

La Squale avait donné rendez - vous à ses fans à qui il promettait "La vérité" : "Rendez - vous ce soir 18h, pour la vérité ." expliquait - il . "Je n’ai jamais au grand JAMAIS levé la main sur une femme" promet - il . Il joint à ses messages une vidéo très confuse dans laquelle le rappeur semble "piéger" l'une des femmes qui l'accuse de violence . . . hors contexte, ces images sont très peu parlantes .

Moha et la justice

Récemment, le rappeur a été jugé coupable d'un refus d'obtempérer, outrage et rébellion ce qui lui avait valu une peine de 6 mois de détention à domicile . C'est à l'occasion de ce jugement que son avocate avait expliqué que Moha niait les accusations de violence et d'agression sexuelle . Depuis le début de cette grave polémique, le rappeur a repoussé la sortie de son second projet, initialement prévu pour le 18 septembre 2020 et intitulé L'Apache.