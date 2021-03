Moha la Squale : accusé d'agressions sexuelles, il réagit : "à bientôt pour la vérité"

Le rappeur réapparaît après quelques mois d'absence.

par Team Mouv'

Disparu des radars depuis quelques mois, certainement en raison des accusations qui pèsent contre lui depuis septembre 2020, Moha la Squale est réapparu sur les réseaux à l'occasion de son 26 eme anniversaire .

Moha La Squale veut rétablir sa vérité "preuves à l'appui"

En effet, Moha la Squale est au cœur d'une affaire de violences infligées à plusieurs femmes, notamment ses ex - compagnes . Visé par 5 plaintes, le rappeur du quartier de la Banane, est accusé par ces jeunes femmes de viol, violence et séquestration. Des accusations d'une gravité extrême, mais que le rappeur n'a pas l'air de considérer tant que ça . Jusqu'ici, ce dernier ne s'est jamais exprimé sur l'affaire dans laquelle il est mis en cause, mais au contraire, continue sa promotion d'artiste . Une attitude qui avait divisé les internautes lorsque l'interprète de Bébé de Bogota, en pleine tourmente, a fait la promotion de son deuxième album intitulé L'Appache, dont la sortie a finalement été retardée .

Cette fois - ci, le rappeur remet le feu aux poudres avec un post Instagram à l'occasion de son 26ème anniversaire . Là aussi les réactions ne se sont pas fait attendre, séparant les internautes en deux groupes, ceux qui le condamnent, et ceux qui continuent de l'encenser malgré tout .

Antécédents judiciaires

En plus de cette affaire, le rappeur devra répondre devant la justice d'un refus d'obtempérer aggravé, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion . En effet, il avait été interpellé en juin à la suite d'un contrôle routier, les policiers avaient découverts qu'il était recherché pour un "rodéo à moto" un mois auparavant .