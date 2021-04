Moha La Squale "conteste fermement" les accusations d'agressions sexuelles

Alors que le rappeur parisien a été condamné la semaine dernière, son avocate s'est exprimée lors d'une interview.

par Team Mouv'

"Quand il y a une condamnation, on est rarement satisfait" avouait Me Elise Arfi, avocate de Moha La Squale, lors d'une interview accordée à Non Stop People. Le 15 avril dernier, le jeune rappeur du XXème a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour refus d'obtempérer, outrage et rébellion lors d'un contrôle de police agité l'an dernier à Paris .

Sans surprise

"Mais s'il y a un motif de satisfaction à avoir, c'est quand même de reconnaître que le tribunal a rendu une condamnation qui est beaucoup plus basse que ce qui avait été demandé par le parquet" expliquait son avocate précisant que tous "s'attendaient à une condamnation__, il n'y a pas de surprise ."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une autre affaire, bien plus grave

Mais depuis des mois, Moha La Squale est également accusé d'agressions sexuelles. Il est ciblé par 5 plaintes dans lesquelles les victimes l'accuseraient de viol, de violences et même de séquestration. Face à ces accusations très graves, le rappeur a suspendu sa carrière et repoussé la sortie de son futur projet. D'ailleurs, il n'a donné aucune information à ce sujet depuis le début de l'affaire . Sur ses réseaux, il a récemment brisé le silence en promettant : "à bientôt pour la vérité" . . .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Au micro de Non Stop People, l'avocate du rappeur a donné quelques précisions sur cette affaire : "Les plaignantes se sont très, très amplement répandues sur les réseaux, également via leurs avocats dans la presse écrite . Dans ce dossier, nous n'avons pas la copie de la procédure, nous n'avons pas accès au dossier" a t - elle précisé . "On a pu quand même reconstituer de qui il s'agissait, qui sont les plaignantes ,et mon client conteste fermement les accusations contre lui ." poursuit - elle avant d'indiquer qu'elle comptait bien "dégonfler sacrément cette affaire" .