Mister You trolle Icardi à propos de ses infidélités

Mister You se moque d'Icardi à propos de ses infidélités.

par Team Mouv'

On se souvient tous à l'été 2019 de l'arrivée d'Icardi. En provenance de l'Inter, avec qui il empilait les buts, l'attaquant avait su bien commencer ses premiers mois et à été ensuite acheté par le club parisien à hauteur de 50 millions d'euros durant l'été 2020.

Icardi la risée des réseaux

2 ans plus tard le bilan de Mauro Icardi est beaucoup moins rayonnant et il n'aura finalement jamais su s'imposer dans le collectif du club de la capitale.

Il y a quelques semaines, c'est en dehors du foot que le joueur a fait parler de lui. En effet, sa femme, Wanda Nara, a annoncé sur les réseaux leur rupture avec un message pour le moins assez clair : “Une autre famille que tu as ruinée pour une sa * * pe”.

Malgré ces difficultés le couple a semble-t-il relevé la pente. Mauro Icardi, lui même a posté une photo accompagné de sa femme dans lequel il dit : "Merci mon amour d’avoir toujours confiance en cette jolie famille. Merci d’être le moteur de nos vies. Je t’aime. C’est tellement douloureux de blesser ceux qu’on aime. Le seul moyen de guérir, c’est d’obtenir le pardon de ceux que tu as blessés".

Cette histoire a fait beaucoup de bruits sur les réseaux sociaux et beaucoup d'internautes se sont moqués de l'argentin. Ce dimanche 7 novembre c'est le rappeur Mister You qui s'est fendu d'une petite moquerie sur cette histoire de couple. En effet, l'auteur du récent HLM2 a partagé une photo en story, dans laquelle on voit Icardi entouré de la femme et des enfants de Lionel Messi. En légende il a même mentionné : "Icardi dans un mois".

Capture Story @mryouofficial

Un petit pique à l'ex joueur de l'Inter Milan dont la femme actuelle n'est autre que l’ex compagne de son ancien meilleur ami, Maxi Lopez.