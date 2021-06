Mister You & S. Pri Noir : le nouveau clip "La Fragrance" sent bon l'été

Mister You et S.Pri Noir sortent le nouveau clip "La Fragrance".

par Team Mouv'

Fin mai, Mister You nous a balancé le clip La Linea extrait de l'album d'Hasta La Muerte 2 (HLM 2) . Ce projet sorti le 5 février est rempli de collabs' avec ses artistes coup de cœur : L'Allemand, Rohff, Hayce Lemsi, Naestro, DA Uzi, Jul, Bimbim, Kanoe, 3robi, Morad et Sadek. Ce dimanche 27 juin, Yougataga nous a servi sur un plateau le clip luxueux La Fragrance en feat . avec S . Pri Noir .

Le futur hit de l'été ?

Le rappeur a envie de mettre un peu de soleil dans nos vies avec ce titre qui pourrait bien être le futur banger de l'été . Le beat entêtant et les percus donnent qu'une seule envie : danser . Pour l'occasion, La Fragrance est tourné dans la capitale du parfum : la ville de Grasse . On voit les deux rappeurs déambuler dans un château, jouer au casino et rouler à bord d'une décapotable . A travers la vidéo on sent presque les effluves de parfums et des cigares cubains, comme si on y était .

Un clip entre luxe et parfum

Ce clip deluxe est signé Jordan Moilim le journaliste food dans Très Très Bon, et la maison de prod La Petite Ecurie . Sur son compte Insta, le journaliste glisse quelques anecdotes sur le tournage . Pour le coup ça avait l'air d'être bien épique : "je crois qu’on n’a jamais eu autant de galères ( si je dis accident@mryouofficial) et de malchance pendant un tournage ce qui nous rend deux fois plus fiers du projet". On aimerait en savoir plus ! Mais ce qui est sûr, comme il l'explique, c'est que ça n'est "que le début mais ça va être grand". Y aura t - il d'autres projets ensemble ?