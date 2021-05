Mister You et Sadek ensemble dans "L'impasse"

Mister You nous offre le clip de "L'Impasse" sa connexion avec Sadek dispo sur son dernier album "Hasta La Muerte 2".

par Team Mouv'

Mister You nous avait fait kiffer avec son morceau solo clippé La Linea qui sent bon l'été dispo sur la suite d'Hasta La Muerte (HLM) .

Ambiance vacances

Yougataga est de retour avec un nouveau clip celui de sa collaboration avec Sadek ! Le Parisien envoie L'Impasse au visuel qui donne envie d'aller en vacances . Décor paradisiaque, kickage en bonne et due forme : le duo fonctionne bien .

"HLM 2" complet et riche et toujours dispo

Vendredi 5 février, Mister You nous a dévoilé HLM2, son tout nouvel album avec une quantité impressionnante de featurings présente sur l'album ! Ils représentent en effet 12 tracks sur 17, et ils sont tous plus hallucinants les uns que les autres avec au casting : L'Allemand, Rohff, Hayce Lemsi, Naestro, DA Uzi, Jul, Bimbim, Kanoe, 3robi, S . Pri Noir, Morad et Sadek .

C'est un projet on ne peut plus complet et riche dont nous a fait cadeau le MC de Paris qui est venu nous en parler dans Mouv' Rap Club avec Pascal Cefran, Céline et Fif :