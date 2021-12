Mister You dévoile la tracklist de son prochain EP "Les oiseaux II"

Le MC de Paris Mister You revient vendredi 3 décembre 2021 avec un nouvel EP, "Les oiseaux II"

par Team Mouv'

Vendredi 5 février 2021, Mister You nous a dévoilé HLM 2 pour HAsta LA Muerte 2, son tout nouvel album avec une quantité impressionnante de featurings présente sur le projet ! Ils représentent en effet 12 tracks sur 17, et ils sont tous plus hallucinants les uns que les autres avec au casting : L'Allemand, Rohff, Hayce Lemsi, Naestro, DA Uzi, Jul, Bimbim, Kanoe, 3robi, S.Pri Noir, Morad et Sadek.

Mister You veut finir l'année en beauté

Pour bien finir l'année 2021, le MC de Paris a annoncé un nouvel EP 5 titres, la suite de l'EP Les oiseaux sorti en 2020 qui comportait 5 titres également dont un feat avec Marwa Loud.

Les oiseaux II sortira vendredi 3 décembre 2021 et Mister You a dévoilé les collaborations sur son projet. 5 titres avec en invités : 3robi, Bardx, Philip, Kanoe, Brisa, ISK et Uzi.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Mister You a également participé cette année au Classico Organisé, le classico Paris-Marseille organisé par Jul.