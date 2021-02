Mister V remet sa Fiat panda au gagnant tiré au sort

Mister V vient de remettre sa fiat panda au gagnant qui a mis la main sur le ticket d'or caché dans un pack de pré-commande !

par Team Mouv'

Il y a un mois, sortait la réédition de MVP, l'album de Mister V. Cette réédition avait été amenée judicieusement en annonçant progressivement les trois nouveaux featurings présents sur la deuxième partie du projet ( Gazo, Laylow et Naza ) , mais aussi en promettant à un chanceux un objet ultra représentatif du personnage d'Yvick . Le grenoblois avait caché dans les pré - commandes un ticket d'or permettant de remporter rien de moins que sa cultissime Fiat Panda pimpée.

L'heure pour Mister V de se séparer de sa gova mythique

Le 22 février, il est l'heure de tenir sa promesse . C'est avec une voix et une gestuelle digne de Jean - Claude Van Damme que Mister V nous introduit la scène de la récompense : "il est malheureusement temps pour moi de me séparer aujourd'hui de mon bébé__, de mon bolide, ma fiat panda, édition MVP, collector et quel meilleur héritier que Matteo du 9 . 1" . Ni une ni deux, on le voit arriver en dérapage au volant de la fiat panda sur un parking de supermarché . Le fameux Matteo investit le véhicule sous les encouragements des personnes présentes .

"J'espère que tu vas pas la vendre sur le bon coin dans 4 jours", ironise Mister V avec le ton qu'on lui connait . "C'est dur de tourner quand même", note Matteo déclenchant l'hilarité générale . Dans sa story Instagram, le jeune homme promet de prendre grand soin de la Fiat panda d'Yvick . Retrouvez la vidéo qui a placé la petite voiture au rang de bijou pour les fans des premières heures du MC YouTubeur :