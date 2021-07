Mister V prête sa voix dans Space Jam 2 !

Après Angèle c'est Mister V qui rejoint le casting de Space Jam.

Le casting des voix françaises du deuxième opus Space Jam commence à se préciser . Après l'annonce de la participation d'Angèle et sa voix cristalline pour doubler Lola Bunny, on découvre le 5 juillet qu'une autre figure appréciée des français va prêter sa voix : Mister V . Mais quel personnage le rappeur et humoriste va donc doubler ?

Un rêve de gosse

Hier, Yvick a dévoilé à ses fans sa participation au casting vocal de Space Jam Nouvelle ère. Fan de basket, le rappeur est plus que fier de prêter sa voix à ce film mythique qui nous a tous marqué ! Il disait déjà dans son morceau Space Jam sans savoir que c'était prophétique : "J'ai l'bras tellement long, je me crois dans Space Jam . " C'est maintenant chose faite ! Il doublera la voix d'un grand de la NBA . . . Anthony Davis des Lakers ! Franchement on aurait bien vu Mister V dans le rôle de Taz mais Warner Bros lui a donné un rôle plus glam !

Lebron James et Anthony Davis des ennemis à l'écran

Les Looney Tunes feront face aux vilains de la Goon Squad . Pour le film, Lebron James devra affronter Anthony Davis lors d'un match alors que dans la vraie vie, les deux sont dans la même équipe des Lakers ! Le clan des méchants sera aussi composé de figures du Hall of Fame : Klay Thompson, Damian Lillard . Et même d'autres stars WNBA comme Diana Taurasi, appelée White Mamba dans le film et Nneka Ogwumike une araignée diabolique. Le casting de Space Jam 2 risque bien d'être un block buster comme le premier volet, mais ça on le saura à la sortie dans quelques semaines .