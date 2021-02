Mister V pilote comme personne dans le clip "Vettel"

Dans le clip de "Vettel" extrait de la réédition de l'album "MVP", Mister V met la gomme.

par Team Mouv'

Pour bien commencer cette année 2021, Mister V nous avait envoyé la réédition de son album MVP. Aujourd'hui il nous dévoile le clip du morceau Vettel, un titre qui fait référence aux exploits de Sébastian Vettel, un pilote de F1 allemand quadruple champion du monde.

Ciao la Fiat Panda

Dans cette réalisation signée Matthias Delabarre et produite par French Lab Agency, Yvick a définitivement abandonné sa Fiat Panda. Il préfère défier les lois de la physique en pilotant son bolide allemand comme un fou . Caché derrière des lunettes noires durant tout le clip, le rappeur aborde les thèmes de l'argent, les femmes et les potes au volant de son petit bijoux .

Rappeur et comique, Mister V avait réagit avec beaucoup d'humour aux attaques de Booba . Ces derniers temps, il a rappé avec les MC les plus en vue du moment et il impose petit à petit son univers musical mystérieux et sombre. Ses fans le soutiennent avec beaucoup de détermination, et même Ice - T, la légende US, n'est pas ( vraiment ) insensible à sa musique .