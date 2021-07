Mister V et Take a Mic nous parlent d'amour dans le clip futuriste "Drogue douce"

Sur "Drogue douce" Take et Yvick se la jouent lovers.

par Team Mouv'

L'EP Indisponible de Take a Mic est disponible depuis le 2 juillet 2021 et le rappeur d'Orly revient à la charge en nous dévoilant le clip du hit Drogue Douce feat Yvick ( Mister V ) extrait du projet . On retrouve les deux artistes dans un univers futuriste et froid dans cette production signée William Thomas.

Des mélodies amoureuses

Sur Drogue Douce, Take a Mic et Mister V ont décidé de parler de leurs sentiments . Souvent froids, distants et méfiants envers les femmes, les deux artistes nous décrivent leur rapport compliqué à l'amour et à l'attachement . Le premier couplet est chanté par Yvick, Take suivra après un refrain chantonné par les deux rappeurs, et c'est très efficace :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Take a Mic, envoie !

En 2018, Take a Mic avait dévoilé son album intitulé Avant Gardiste qui avait rencontré un franc succès. D'ailleurs, à l'occasion de cette sortie, il était venu dans le First Mike Radio Show pour rapper en live ! Avant ça, il avait frappé fort en dévoilant une série de freestyles intitulée Strict Minimum. Et plus récemment, il avait envoyé du lourd dans le clip paradisiaque Clientèle tourné à Los Angeles .