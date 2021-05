MHD de retour avec le bouillant "AFRO TRAP Part.11 (King Kong)"

MHD est de retour en musique, avec le partie 11 de sa série "AFRO TRAP".

par Team Mouv'

On le sait depuis deux jours, MHD a coché la case du 27 mai 2021 sur son calendrier pour effectuer son retour musical. À l'ombre du show - business pendant plusieurs mois, le rappeur se concentre désormais sur sa carrière musicale avec la sortie de ce nouveau single .

MHD revient à la base avec sa série Afro Trap

Et pour ce grand retour, MHD a choisi de revenir avec la série qui l'a rendu célèbre, en délivrant la partie 11 de AFRO TRAP ( King Kong ). Musicalement le morceau répond aux attentes de son public, et nous prouve que l'artiste n'a pas perdu sa recette pour faire des hits, avec des punchlines aiguisées et un refrain cactchy .

Visuellement aussi le travail est très réussi, avec un clip ultra bien réalisé par Fred De Pontcharra, rempli de FX à couper le souffle . Il s'agit du premier clip de MHD depuis plus de 2 ans après celui de Bébé avec Dadju, et il est très propre .

En attendant la sortie d'un nouvel album, découvrez ce retour très attendu de MHD, ci - dessus .