MHD annonce son grand retour en teasant "Afrotrap Part.11 : King Kong"

Le prince de l'afrotrap est de retour !

par Team Mouv'

C'est une nouvelle qui va réjouir beaucoup de fans : MHD, le prince de l'afrotrap, est de retour pour de bon ! Après une longue période à l'ombre du showbiz', le jeune rappeur parisien vient en effet de teaser son retour sur les réseaux en annonçant la sortie prochain d'un morceau !

Une annonce très sobre

Sans trop en faire, MHD s'est contenté de nous dévoiler une image et le titre de son prochain morceau en publiant sur son compte Instagram . En dévoilant simplement une image et le titre de son prochain son, le prince de l'afrotrap a enflammé littéralement enflammé sa base fan, mais on ne sait pas à quelle date Afrotrap part . 11 King Kong sera disponible :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le prince de l'Afro - trap reprend son terrain

Le dernier épisode de la série Afro - trap date du 26 janvier 2018. MHD a entre temps dû purger une peine de prison après avoir été mouillé dans une affaire de guerre de cités qui s'est terminée par le meurtre d'un jeune homme, il doit encore être jugé .

En reprenant cette série, MHD annonce officiellement son grand retour depuis sa libération provisoire en juillet 2020 !