Meryl compte les billets dans le clip dingue de "BB Compte"

Meryl nous offre une nouvelle dinguerie avec le morceau clippé "BB Compte" qui reste bien en tête.

par Team Mouv'

Déjà toplineuse pour Niska, Soprano, SCH, Shay et Timal, Meryl fait officiellement son entrée dans le rap français avec des prods de Le Motif, Pyroman et Junior Alaprod pour un subtil mélange d'influences hip - hop, zouk, soca, dancehall et trap .

Sa première mistape Jour avant caviar sortie il y a presque un an le 21 février 2020 a laissé parlé son talent de chanteuse et rappeuse avec des titres comme Billets ou encore Ah Lala que Meryl a interprété façon symphonique au dernier concert exceptionnelHip hop Symphonique 5.

Pour notre plus grand kiffe, Meryl revient avec un tout nouveau morceau clippé intitulé BB Compte qui dès la première écoute vous donnera sûrement aussi envie de danser et de compter vos billets sur la table . Le titre produit par Junior Alaprod et de la participation d'Akiyo, un monstre du Gwoka aux Antilles sublimé par le flow de la jeune rappeuse est fort .

Porté par un clip incroyable réalisé par Ojoz & Elaps, Meryl compte littéralement les billets sur la table et énumère les situations de la vie où les comptes doivent être faits . Ambiance carnavalesque et colorée, on ne peut qu'apprécier et espérer avec ce titre l'arrivée d'un nouveau projet .

