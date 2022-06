Mehdi Maïzi lâche son premier morceau rap sur le projet "ZZCCMXTP"

Mehdi Maïzi envoie ses premiers couplets dans un morceau issu de la mixtape "ZZCCMXTP".

Annoncé depuis quelques semaines, voici que le premier morceau entièrement rappé par Mehdi Maïzi est désormais disponible.

Mehdi Maïzi en mode égotrip

Ce vendredi, les producteurs KronoMuzik, Pandrezz et Ronare ont dévoilé leur mixtape ZZCCMXTP. Un projet assez loufoque dans lequel on retrouve pas moins de 41 morceaux et d'innombrables collaborations comme Bigflo, Sopico, Le chroniqueur sale, Di-Meh ou encore Ysos.

Cependant, un des featurings a particulièrement retenu l'attention des réseaux ce vendredi matin, celui avec Mehdi Maïzi. En effet le journaliste rap s'est vu confié tout un morceau de 2 minutes qui a surpris les internautes. Intitulé Drake, ce morceau est un pur exercice égotrip dans lequel l'ancien présentateur de "Rap Jeu" s'amuse à envoyer des piques humoristiques à droite, à gauche.

Petit florilège des punchlines envoyées par Mehdi :

"J'aime le vin et la philo comme si j'étais grec, J'te mets en story et tu pop, comme si j'étais Drake".

"Parait que j'suis la référence, dis moi ce que t'en penses, je comprend que tu veuilles une interview, elle sera en tendance".

"15 ans que je suis là, un nouveau rappeur jamais qu'un boug de plus, ton album de m * * de je te jure c'est pas ce que j'écoute le plus".

Avec ce titre Mehdi Maïzi fait ses premiers pas dans le rap et, bien que le titre soit à prendre au second degré, réalise certainement un petit rêve d'enfant.