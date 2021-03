Médine validé par le Prix Nobel de la paix

À l'occasion d'une rencontre entre Medine et Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix en 2018, ce dernier a tenu à saluer le travail du rappeur.

par Team Mouv'

Médine est certainement plus habitué aux polémiques qu’à la reconnaissance du grand public . Pourtant sa plume et ses engagements font de lui un rappeur à part et très respecté dans le rap game . Quand certains le réduisent à ses punchlines provocatrices, d’autres l’encensent .

Belle reconnaissance pour Médine

Cette fois c’est le docteur Denis Mukwege qui a plébiscité le Havrais . Mukwege est un gynécologue congolais qui a opéré des centaines de femmes mutilées pendant la guerre qui frappe la République Démocratique du Congo. Il a également alerté à plusieurs reprises sur l’utilisation du viol comme arme de guerre . C’est pour son engagement qu’il reçoit le Prix Nobel de la paix en 2018. Autant dire que son soutien à Médine a du poids .

Surnommé "l’homme qui répare les femmes", Médine lui avait rendu hommage dans un son du même nom sorti en 2017 .

Les deux hommes se sont rencontrés très récemment . Le rappeur a posté les dessous de l’entrevue sur Instagram . Denis Mukwege rend un bel hommage à Médine en tenant ces propos : "Vous, vous aimez le Congo, vous aimez notre pays, vous aimez les Congolais et nous en sommes très reconnaissants" . Le Prix Nobel a ensuite demandé à toute la salle de l’applaudir . "Bon reconnait bon" a commenté un internaute sous la vidéo .