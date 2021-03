Médine valide la performance de SCH chez Colors

Comme beaucoup de fans, Médine a vraiment kiffé la prestation de SCH chez Colors.

par Team Mouv'

A quelques jours de de la sortie du très attendu JVLIVS 2 ( le 19 mars ) , SCH a offert à son public une performance de haut standing chez Colors avec le titre Loup Noir .

Le S impressionne

Dans le décor coloré et très frais du média allemand, le rappeur marseillais a donc rappé et chanté pendant 2 minutes 30 sur une version acoustique incroyable de Loup Noir, les notes de piano ont fait leur effet . Franchement on s'est pris une bonne claque, comme beaucoup de fans et comme Médine qui a validé le show du S. Pas de grandes phrases pour l'encenser, juste des émojis avec 3 plumes de stylo et une flamme balancés sur Twitter .

A quand un feat ?

Les deux rappeurs n'ont jamais collaboré ensemble mais une chose est sûre, c'est qu'ils se respectent mutuellement . Médine, comme des millions de français, est d'ailleurs un grand fan de Bande Organisée et le couplet culte de SCH, qu'il avait repris en version rock sur Fanzine pour un moment assez dingue . Rien n'est acté concernant un feat, mais avec ce genre de validation ça peut faire avancer les choses et c'est vrai qu'en regardant bien l'univers des deux artistes, on se dit que sur le papier ça aurait vraiment de la gueule .

L'avenir nous le dira, en attendant on pourra saigner JVLIVS 2 ce vendredi 19 mars .