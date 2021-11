Médine tease son nouveau projet : "la suite ne devrait plus trop tarder"

Médine est bientôt de retour, il annonce "la suite ne devrait pas trop tarder".

L'album Le Grand Médine est sorti le 6 novembre 2020, 1 an plus tard Médine semble prêt à se montrer de nouveau actif.

Du Médine avant les élections

Le rappeur du Havre s'est en effet montré assez silencieux ces derniers temps. Son dernier clip , Barbapapa en featuring avec son fils Massoud, est sorti il y a déjà sept mois de cela et depuis aucun featuring ou autre morceau n'est paru sur les plateformes.

Et alors que certain médias fêtaient la première année du dernier album de Médine, ce dernier en a profité pour annoncer la suite de ses activités. L'auteur du Grand Paris a ainsi retweeté un post qui le mentionnait en ajoutant "La suite ne devrait pas trop tarder", une déclaration qui ravira ses plus grands fans.

Dans cette annonce Médine mentionne les élections présidentielles et laisse présager des possibles réactions que pourraient susciter ses prochains titres auprès des acteurs de cette dernière. Une manière pour lui de nous informer sur la possible date de sortie de son futur projet. Sachant que les élections se tiendront en avril 2022 il semble donc fort probable que le rappeur normand sorte son prochain album en début d'année.