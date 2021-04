Médine en feat avec son fils Massoud dans le clip "Barbapapa"

Avec sa "Khan Familly" Médine vient de dévoiler le clip hilarant de "Barbapapa".

Le Grand Médine vient de nous gratifier d'une petite pépite audiovisuelle . Pour le clip de son hilarant titre Barbapapa ( feat le pti' Massoud ) , il a décidé de clipper lui - même, aidé par son épouse . La "Khan Familly" a profité d'une petit séjour dans les Alpes pour tourner ce visuel fait maison avec beaucoup d'intelligence, d'humour et d'amour !

Dans le clip Barbapapa, on peut suivre le Grand D'la Tess incarnant le rôle du chef de famille . Avec son fiston Massoud aka "Ma2s", ils s'amusent et profitent des moments de bonheur d'une vie de famille épanouie . Et quand le ti - peu de l'Arabian Panthère prend le micro, c'est pour se lancer dans un égo - trip hilarant : "Aujourd'hui j'suis le fils de Médine, mais demain c'est Médine que sera le père de Massoud" rappe t - il . Mais quel culot !

Un message derrière l'humour de Médine

Les montagnes qu'a choisi Médine pour tourner ce clip ont une portée symbolique particulière . Les Alpes sont un point de passage tristement connu des migrants et des réfugiés car ces massifs sont souvent le théâtre d'actions d'associations d'extrême droite qui essayent de bloquer l'afflux de réfugiés aux frontières françaises . Médine y fait d'ailleurs une référence très drôle dans les premières secondes du visuel .

Toujours avec humour, Médine nous ressort également sa fameuse rime "Pour le birthday de ma niña, j'commande Marine en piñata" qu'il avait placé sur le titre Kyll feat Booba ! On vous laisse découvrir ces petits détails qui rendent le clip de Barbapapa unique et si touchant, à l'image du boss de Din Records .