Médine répond avec humour à un internaute qui l’accuse de ne pas soutenir la Palestine

Niveau répartie, Médine est toujours très vif.

par Team Mouv'

Ne voulant pas réagir publiquement ( pour l'instant ) sur le conflit en cours au Proche - Orient où la Palestine, Médine qui a tout au long de sa carrière donné son point d'avis sur les guerres, la religion . . . dans ses morceaux, a été pris à partie ( pas méchamment ) par un internaute .

Médine et sa répartie

Habituellement peu silencieux sur ce genre de sujet très touchy, même si il a surement un avis bien solide sur la question, le rappeur originaire du Havre n'a pas souhaité apporter son point de vue sur ce conflit, contrairement à N . O . S, La Fouine, Maes, Lacrim . . . C'est justement ce que lui a reproché un internaute qui lui a envoyé un message sur Instagram avec un orthographe très approximatif, qui pense que Médine a peur de se faire boycotter . Ne voulant pas répondre sur le sujet, mais préférant jouer la carte de la répartie, il l'a simplement taclé sur son orthographe en rajoutant la légende "perle d'insta" . Simple, efficace .

"Toi t'as pas oublié de boycotter l'orthographe en tout cas"

Médine - capture message privé

Même si la parole des rappeurs sur des sujets aussi sérieux et problématiques, peut être une bonne chose, ils n'ont absolument pas l'obligation de se positionner et donneur leur avis, ils font bien ce qu'ils veulent . Surtout que ça peut être un bourbier sans nom . . . et Médine en connait un rayon sur les polémiques lancées souvent à son encontre .